HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

CNN, İran ile İsrail arasındaki gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti. CNN'in haberinde, ABD Başkanı Trump yönetiminin, İran'ı müzakere masasına oturtmak için sivil nükleer programlarına yardımı görüştüğü iddia edildi.

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

CNN, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yaşanan gerilimlerin ardından İran'ı müzakere masasına çekmek amacıyla, "sivil nükleer programlar" için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yardım planı üzerinde görüştüğü iddiasında bulundu.

"ABD İRAN İLE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ"

CNN'in haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, İran ile İsrail arasında gerilim ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısıyla tırmanan kriz sırasında ve ateşkesin duyurulmasından sonraki süreçte ABD'nin İran ile görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.

20-30 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PLANI

Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.

Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.

Fordo Nükleer Tesisi'nin uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen programla değiştirilmesi için İran'a ödeme yapılması fikri üzerinde durulduğunu öne süren kaynaklar, "farklı kişiler tarafından ortaya atılan çok sayıda fikir olduğunu ancak İran'ın bu teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceğinin bilinmediğini" iddia etti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dronla takip edilen kamyonette 332 bin adet sentetik ecza ele geçirildiDronla takip edilen kamyonette 332 bin adet sentetik ecza ele geçirildi
Antalya’daki 2 orman yangınından 1’i kontrol altına alındıAntalya’daki 2 orman yangınından 1’i kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

Çok konuşulacak iddia! ABD'den İran'a 30 milyar dolar

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı!

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için net konuştu: Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest! "Siyaseti bırakırım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.