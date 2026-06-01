HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çok konuşulacak sözler: Kılıçdaroğlu’na kardeşlerini hatırlattı!

Fatih Altaylı, CHP’de yaşanan son gelişmeler ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti yönetiminde ön plana çıkmasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, geçmişte Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bir CHP’liyle yaptığı görüşmeden aktardığı sözleri gündeme getirdi.

Çok konuşulacak sözler: Kılıçdaroğlu’na kardeşlerini hatırlattı!

CHP’de yaşanan iç çekişmeleri değerlendiren Altaylı, partinin içinde bulunduğu siyasi tablonun muhalefeti zayıflattığını savundu. Parti tabanının büyük bölümünün Özgür Özel’e destek verdiğini ifade eden Altaylı, buna rağmen ortaya çıkan bölünmüş görüntünün CHP’ye zarar verdiğini öne sürdü.

Fatih Altaylı, geçmişte Kılıçdaroğlu’na yakın çalışmış bir CHP’liyle yaptığı görüşmeden çarpıcı bir değerlendirme aktardı. Söz konusu isim, Kılıçdaroğlu’nun aile ilişkilerini örnek göstererek şu görüşü dile getirdi:

FATİH ALTAYLI’DAN KILIÇDAROĞLU SÖZLERİ!

Kemal Kılıçdaroğlu 11 kardeşli bir aileden geliyor. Uzun yıllardır kardeşlerinin hiçbiriyle görüşmüyor. Hatta ağır hasta oldukları dönemlerde bile aralarındaki kırgınlıkların sona ermediği biliniyor. Kendi ailesiyle bu kadar mesafeli olan bir kişinin siyasi uzlaşı sağlaması da kolay görünmüyor.”

Çok konuşulacak sözler: Kılıçdaroğlu’na kardeşlerini hatırlattı! 1

“CİDDİ BİR ÇIKMAZ”

Altaylı, aktardığı bu görüş üzerinden Kılıçdaroğlu’nun toplumsal uzlaşma konusunda başarılı olamayacağını savundu. Kendi yakın çevresiyle ilişkilerinde sorun yaşayan bir siyasetçinin, toplumun birbirinden farklı kesimlerini ortak bir hedef etrafında buluşturmasının zor olduğunu öne sürdü.

Gazeteci, Kılıçdaroğlu’ndan siyasi çıkış bekleyenlerin gerçekçi davranmadığını ifade ederek, mevcut tabloyu CHP açısından ciddi bir çıkmaz olarak değerlendirdi.

Yazının sonunda CHP’deki ayrışmanın derinleşmesi halinde muhalefetin daha da güç kaybedebileceği uyarısında bulunan Altaylı, yaşanan sürecin yalnızca parti içi bir mesele olmaktan çıktığını ve Türkiye siyasetinin genel dengelerini de etkileyebileceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demişDenizli’deki facia 'geliyorum’ demiş
İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Otobüs kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: "20 dakika önce..."

Otobüs kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: "20 dakika önce..."

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.