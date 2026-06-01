Çok konuşulacak sözler: Kılıçdaroğlu’na kardeşlerini hatırlattı!

CHP’de yaşanan iç çekişmeleri değerlendiren Altaylı, partinin içinde bulunduğu siyasi tablonun muhalefeti zayıflattığını savundu. Parti tabanının büyük bölümünün Özgür Özel’e destek verdiğini ifade eden Altaylı, buna rağmen ortaya çıkan bölünmüş görüntünün CHP’ye zarar verdiğini öne sürdü.

Fatih Altaylı, geçmişte Kılıçdaroğlu’na yakın çalışmış bir CHP’liyle yaptığı görüşmeden çarpıcı bir değerlendirme aktardı. Söz konusu isim, Kılıçdaroğlu’nun aile ilişkilerini örnek göstererek şu görüşü dile getirdi:

FATİH ALTAYLI’DAN KILIÇDAROĞLU SÖZLERİ!

“Kemal Kılıçdaroğlu 11 kardeşli bir aileden geliyor. Uzun yıllardır kardeşlerinin hiçbiriyle görüşmüyor. Hatta ağır hasta oldukları dönemlerde bile aralarındaki kırgınlıkların sona ermediği biliniyor. Kendi ailesiyle bu kadar mesafeli olan bir kişinin siyasi uzlaşı sağlaması da kolay görünmüyor.”

“CİDDİ BİR ÇIKMAZ”

Altaylı, aktardığı bu görüş üzerinden Kılıçdaroğlu’nun toplumsal uzlaşma konusunda başarılı olamayacağını savundu. Kendi yakın çevresiyle ilişkilerinde sorun yaşayan bir siyasetçinin, toplumun birbirinden farklı kesimlerini ortak bir hedef etrafında buluşturmasının zor olduğunu öne sürdü.

Gazeteci, Kılıçdaroğlu’ndan siyasi çıkış bekleyenlerin gerçekçi davranmadığını ifade ederek, mevcut tabloyu CHP açısından ciddi bir çıkmaz olarak değerlendirdi.

Yazının sonunda CHP’deki ayrışmanın derinleşmesi halinde muhalefetin daha da güç kaybedebileceği uyarısında bulunan Altaylı, yaşanan sürecin yalnızca parti içi bir mesele olmaktan çıktığını ve Türkiye siyasetinin genel dengelerini de etkileyebileceğini söyledi.