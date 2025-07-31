Çok konuşulan senaryoya Özgür Özel'den net yanıt! İmamoğlu aday olamazsa... Tanju Özcan çıkışı da dikkat çekti

CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de konuştuğu programda Özlem Gürses'in sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP tarafından aday adayı gösterilen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akıbeti ve olası seçim senaryosu hakkında konuşan Özel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adaylık ve seçim sorularına açıklama yapan Özel, "İmamoğlu'nun aday olamaması durumda belirlenecek olan ben değilim. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Kendinle ilgili hesaba kitaba düşünce, duyguların ve hırsların, aklın önüne geçmesinden endişe ederim. O yüzden ben sadece iktidarı değiştiren bir partinin genel başkanı olarak seçim akşamı konuşma yapmak isterim." dedi.

"GENEL SEÇİM DEĞİL ARA SEÇİM GELİYOR"

CHP lideri Özgür Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sandık görevlilerimizle beraber seçim hazırlıklarımızı yapmaya hazırız. Sineyi millet tartışmasını yapanlar bazı anayasal gerçekleri bilmiyorlar. Sineyi millet meselesinde genel seçim değil ara seçim geliyor. Bunu bilmedikleri için 'neden sineyi millet' yapmıyorsunuz diyorlar."

"BEN DEĞİLİM" YANITI

Açıklamalarının ardından Özel'e sorulan, 'İmamoğlu'nun aday olamadığı durumda ne yapacaksınız?' sorusuna yanıt veren Özel, o durumda adayın kendisi olmadığını açıkladı.

TANJU ÖZCAN ÇIKIŞI

Tanju Özcan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Özel, "Kendi sınırlarını aştı Tanju. Tanju gelebilir, partinin yönetimiyle ilgili fikirlerini bana söyleyebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste kurulacak komisyonla ilgili olmamalı." dedi.