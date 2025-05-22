Çok nadir bir vaka: Hapşırmadı soluk borusu yırtıldı! Saman nezlesi olan adam, hapşırmasını tutunca hastanelik oldu...

İngiltere’de 30’lu yaşlarında bir adam, saman nezlesi nedeniyle hapşırığını tutmaya çalışırken soluk borusunu yırttı. Bu nadir vaka, tıbbi literatürde daha önce neredeyse hiç belgelenmemiş bir durumu gözler önüne serdi.

ŞİDDETLİ AĞRI VE ŞİŞ BOYUN ŞİKAYETİ İLE HASTANEYE BAŞVURDU

Hasta, acil servise şiddetli boyun ağrısı ve şişlik şikayetiyle başvurdu. Ağrının, araba kullanırken saman nezlesi kaynaklı hapşırığını bastırmak için burnunu ve ağzını kapatmasıyla başladığını belirtti. Nefes alma, yutma veya konuşma zorluğu çekmese de, doktorlar muayenede boynunda hafif bir çıtırtı sesi tespit etti.

BT TARAMASINDA BİR YIRTIK TESPİT EDİLDİ!

Röntgen, cerrahi amfizem belirtileri gösterdi; yani derinin altındaki dokularda hava sıkışmıştı. Daha sonra yapılan BT taraması, boynun üçüncü ve dördüncü kemikleri arasında 2x2 milimetrelik bir yırtık ortaya çıkardı. Bu yırtık, havanın soluk borusundan kaçarak boyun dokularına ve akciğerler arasındaki boşluğa sızmasına neden olmuştu. Doktorlar, yırtığın hapşırık sırasında artan basınçtan kaynaklandığını değerlendirdi.

TEDAVİ SÜRECİ

Ameliyat gerekmediği kararlaştırılan hasta, iki gün hastanede gözlem altında tutuldu. Oksijen seviyeleri ve hayati belirtiler yakından izlendi, ilk gün ağızdan beslenme durduruldu. Ağrı kesiciler ve saman nezlesi ilaçlarıyla taburcu edilen hasta, iki hafta boyunca yorucu aktivitelerden kaçındı. Beş hafta sonraki kontrolde, BT taraması yırtığın tamamen iyileştiğini doğruladı.

NADİR BİR VAKA

Soluk borusu yırtıkları son derece nadir görülür ve genellikle fiziksel travma veya tıbbi prosedür komplikasyonlarıyla ilişkilendirilir. Hapşırık kaynaklı bir yırtık, literatürde ilk kez raporlandı. Araştırmalar, ağız ve burun kapalıyken hapşırıldığında üst hava yollarındaki basıncın normalin 20 katına ulaşabileceğini gösteriyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Doktorlar, "Ağzınız kapalıyken burnunuzu sıkarak hapşırmanızı engellemeyin, çünkü bu trakea delinmesine yol açabilir" uyarısında bulundu.