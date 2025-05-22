HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çok nadir bir vaka: Hapşırmadı soluk borusu yırtıldı! Saman nezlesi olan adam, hapşırmasını tutunca hastanelik oldu...

İngiltere’de 30’lu yaşlarında bir adam, saman nezlesi kaynaklı hapşırığını tutmaya çalışırken soluk borusunu yırttı. Şiddetli boyun ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran adamın durumu, doktorları şaşkına çevirdi. Tıbbi literatürde nadir görülen bu vaka, hapşırmanın basit bir refleks olmaktan çıkıp ciddi bir sağlık sorununa dönüşebileceğini ortaya koydu. Detaylar haberimizde…

Çok nadir bir vaka: Hapşırmadı soluk borusu yırtıldı! Saman nezlesi olan adam, hapşırmasını tutunca hastanelik oldu...
Sedef Karatay

İngiltere’de 30’lu yaşlarında bir adam, saman nezlesi nedeniyle hapşırığını tutmaya çalışırken soluk borusunu yırttı. Bu nadir vaka, tıbbi literatürde daha önce neredeyse hiç belgelenmemiş bir durumu gözler önüne serdi.

iStock-941712400

ŞİDDETLİ AĞRI VE ŞİŞ BOYUN ŞİKAYETİ İLE HASTANEYE BAŞVURDU

Hasta, acil servise şiddetli boyun ağrısı ve şişlik şikayetiyle başvurdu. Ağrının, araba kullanırken saman nezlesi kaynaklı hapşırığını bastırmak için burnunu ve ağzını kapatmasıyla başladığını belirtti. Nefes alma, yutma veya konuşma zorluğu çekmese de, doktorlar muayenede boynunda hafif bir çıtırtı sesi tespit etti.

BT TARAMASINDA BİR YIRTIK TESPİT EDİLDİ!

Röntgen, cerrahi amfizem belirtileri gösterdi; yani derinin altındaki dokularda hava sıkışmıştı. Daha sonra yapılan BT taraması, boynun üçüncü ve dördüncü kemikleri arasında 2x2 milimetrelik bir yırtık ortaya çıkardı. Bu yırtık, havanın soluk borusundan kaçarak boyun dokularına ve akciğerler arasındaki boşluğa sızmasına neden olmuştu. Doktorlar, yırtığın hapşırık sırasında artan basınçtan kaynaklandığını değerlendirdi.

TEDAVİ SÜRECİ

Ameliyat gerekmediği kararlaştırılan hasta, iki gün hastanede gözlem altında tutuldu. Oksijen seviyeleri ve hayati belirtiler yakından izlendi, ilk gün ağızdan beslenme durduruldu. Ağrı kesiciler ve saman nezlesi ilaçlarıyla taburcu edilen hasta, iki hafta boyunca yorucu aktivitelerden kaçındı. Beş hafta sonraki kontrolde, BT taraması yırtığın tamamen iyileştiğini doğruladı.

iStock-2152773304

NADİR BİR VAKA

Soluk borusu yırtıkları son derece nadir görülür ve genellikle fiziksel travma veya tıbbi prosedür komplikasyonlarıyla ilişkilendirilir. Hapşırık kaynaklı bir yırtık, literatürde ilk kez raporlandı. Araştırmalar, ağız ve burun kapalıyken hapşırıldığında üst hava yollarındaki basıncın normalin 20 katına ulaşabileceğini gösteriyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Doktorlar, "Ağzınız kapalıyken burnunuzu sıkarak hapşırmanızı engellemeyin, çünkü bu trakea delinmesine yol açabilir" uyarısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürekli açlığa neden olan nadir hastalık!Sürekli açlığa neden olan nadir hastalık!
Oğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dediOğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dedi

Anahtar Kelimeler:
saman nezlesi hapşırmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak 'Yeni anayasa' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak 'Yeni anayasa' çıkışı

Fenerbahçe Şanlıurfaspor'dan Ogundu'yu transfer mi etti? İddiası gündem olmuştu: Açıklama geldi

Fenerbahçe Şanlıurfaspor'dan Ogundu'yu transfer mi etti? İddiası gündem olmuştu: Açıklama geldi

Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...

Lüks rezidansa 'Bahis' operasyonu! Hepsi üniversite öğrencisi: 'Dış finans evi' detayı...

Oğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dedi

Oğuz Murat Aci'nin eşi kayınpederini suçladı! '2-3-5 milyon kaç koparabilirsen o kadar alacaksın' dedi

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

AK Partili Sayan isim vermeden anlattı: Devletin arazilerine doymadın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.