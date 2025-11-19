Çok sayıda hap içen genç kadın yaşam mücadelesi veriyor

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Kent Caddesi üzerinde ikamet eden 35 yaşındaki K.G., henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çok sayıda hap içti. Bir anda fenalaşan ve yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan K.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan K.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır