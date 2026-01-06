HABER

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği saldırı sonrasında Venezuela'daki sivil ve askeri kayıplar merak ediliyordu. Venezuela basını, saldırılarda, 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya saldırı düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini kaçırmıştı. Maduro ve eşi, geçtiğimiz pazartesi günü ilk kez New York'ta mahkemeye çıkarılmıştı.

VENEZUELA'DA ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere düzenlediği saldırıda can kaybı belli oldu. Venezuela basını, saldırılarda, 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küba Komünist Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini paylaşarak, ABD askerleri ile çatışmaya girdiklerini ve direniş gösterdiklerini ifade etti.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
