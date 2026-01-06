Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'ya saldırı düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini kaçırmıştı. Maduro ve eşi, geçtiğimiz pazartesi günü ilk kez New York'ta mahkemeye çıkarılmıştı.

VENEZUELA'DA ÖLENLERİN SAYISI AÇIKLANDI

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere düzenlediği saldırıda can kaybı belli oldu. Venezuela basını, saldırılarda, 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küba Komünist Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini paylaşarak, ABD askerleri ile çatışmaya girdiklerini ve direniş gösterdiklerini ifade etti.

