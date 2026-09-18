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Çok sayıda ilaç içen şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, bir kişi çok sayıda ilaçlarla fenalaşarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından K.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi 29161 Sokak'ta meydana geldi. K.A., isimli bir şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çok sayıda ilaç içtikten sonra fenalaştı.

ÇOK SAYIDA İLAÇ İÇİNCE FENALAŞTI

Kendini iyi hissetmeye şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından K.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hastane ilaç
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