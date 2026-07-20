Çöl sıcağı geldi: 4 gün sürecek, 50 derece hissedilecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yeni haftada yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcak hava etkili olacak. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklıklar beklenirken, kuzey kesimlerde ise yerel sağanak yağışlar görülebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Yunanistan üzerinden gelen sıcak hava dalgası bugünden itibaren Türkiye genelinde etkisini artıracak. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Ege ve Akdeniz'de hafta ortasında yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki kritik günlere dikkat çeken meteoroloji uzmanları, özellikle salı, çarşamba ve perşembe günü Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseleceğini, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceyi bulabileceğini ifade etti.

İstanbul'da ise günlerdir etkili olan poyrazın zayıflamasıyla birlikte sıcaklıkların daha fazla hissedileceği öngörülüyor. Kentte hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkması, sabah saatlerinde ise nem oranının yüzde 68 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre bugün yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Bölgelere göre beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle sıralandı:

Marmara Bölgesi'nde İstanbul 33, Bursa 34, Çanakkale 37 ve Kırklareli 36 derece olacak.

Ege Bölgesi'nde Denizli 40, Manisa 39, İzmir 38 ve Muğla 38 dereceye ulaşacak.

Akdeniz Bölgesi'nde Adana 36, Burdur 37, Antalya 34 ve Hatay 33 derece sıcaklık bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara ve Konya 35, Eskişehir 33, Yozgat ise 31 derece olacak.

Batı Karadeniz'de Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış beklenirken, Bolu 29, Düzce 32 ve Zonguldak 26 dereceyi görecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağış tahmin edilirken, Samsun 29, Trabzon 28 ve Amasya 36 derece olacak.

Doğu Anadolu'da Erzurum 29, Kars 27, Van 29 ve Malatya 36 derece sıcaklık bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise sıcak hava dalgasının en yoğun hissedileceği bölgeler arasında yer alıyor. Diyarbakır'da 40, Şanlıurfa'da 41, Siirt'te 39 ve Mardin'de 38 derece sıcaklık tahmin ediliyor.