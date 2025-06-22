Çöp atma meselesi iki esnaf arasında döner bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki esnaf arasında çöp atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T. isimli kişi döner bıçağı darbesiyle yaralandı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı şahıs, olay yerine gelen yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan V.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır