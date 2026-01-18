HABER

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: 17 yaşındaki annesi gözaltına alındı

Uşak'ta çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

ÇÖP KONTEYNIRINDA ÖLÜ BEBEK BULUNDU

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BEBEĞİN ANNESİNİN 17 YAŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, yeni doğum yaptığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sağlık durumu nedeniyle S.D.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğe yapılan otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

