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Çöp konteynerinden çıkan şey şaşkınlık yarattı! Başakşehir’de kimyasal madde paniği

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 14:09
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Başakşehir’de çöp konteynerine atılan plastik kap içerisindeki kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu.

Çöp konteynerinden çıkan şey şaşkınlık yarattı! Başakşehir’de kimyasal madde paniği

Olay, Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün seyir halindeki bir kamyonette parlama meydana geldi. Kamyonetteki kişi ya da kişilerce meydana gelen parlamanın ardından yol kenarına plastik kaplar atıldı. Bu sabah saatlerinde ise plastik kap ve içerisindeki toz halindeki madde çevredeki vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı. Yağmur yağmasının ardından konteynerden duman çıkarmaya başladı. Vatandaşlar çöpün yandığını zannederek suyla müdahale etmeye çalıştı.

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-KIMYASAL-MADDE-_639723_189514

TAM 7 KARIŞIMDAN OLUŞUYOR

Müdahalenin ardından daha fazla duman çıkınca, çevredekiler 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteynere kumla attı. itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından plastik kap içerisindeki tozun, 7 karışımdan oluşan bir kimyasal madde olduğu ve su ile temas ettiğinde reaksiyona girdiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken çöp konteyneri ise belediye ekiplerine teslim edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çöp konteyneri afad kimyasal
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