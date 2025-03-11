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Çöp konteynırlarına yerinde tamir

11.03.2025 15:14
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Körfez'de ekipler, ilçede kırık durumda olan ve zamanla deforme olan çöp konteynırlarını yerinde tamir ediyor.

Çöp konteynırlarına yerinde tamir

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan yerinde acil müdahale ekibi, hasar gören konteynırlara yerinde müdahale ederek vatandaşları zorda bırakmıyor. Konteynırlar öncelikle dezenfekte ediliyor ve temiz hale getiriliyor.Ekipler, hasarlı teker ve kapakları yerinde tamir ederek eski haline döndürüyor. Tamiri daha uzun sürecek arızalar ise temizlik işleri şantiyesi içerisinde yer alan atölyede yapılıyor. Bu atölye sayesinde dışarıda oluşacak maliyette en aza indiriliyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
konteyner
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