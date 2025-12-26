HABER

Çöp poşetinde 18 yaşındaki Sümeyye'nin cesedi bulundu! Şüpheli kapıcıya gözaltı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. Cesedin 18 yaşındaki Sümeyye Durgun’a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin cinayet şüphelisi olarak sitenin 27 yaşındaki kapıcısı S.K. gözaltına alındı.

Çöp poşetinde 18 yaşındaki Sümeyye'nin cesedi bulundu! Şüpheli kapıcıya gözaltı

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

KAPICI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. S.K.’nin Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

S.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Kaynak: DHA

