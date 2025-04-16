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Çöpleri bıraktı, ayakkabıları topladı!

Nevşehir’de çöp toplamak için girdiği apartmandan, ayakkabı çalarak çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çöpleri bıraktı, ayakkabıları topladı!

Olay Cevher Dudayev mahallesinde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre temizlik firmasında çalışan yabancı uyruklu bir kişi, yanında getirdiği çöp arabası ve çöp kovası ile apartmana çöp toplamak için girdi. Bir süre apartmanın 1. Katında dolaşan şahıs daha sonra bir evin önünde bulunan ayakkabıları bir poşet içerisine koyduktan sonra, yanında getirdiği çöp arabasına sakladı.

Bir süre daha apartmanın giriş katında dolaşan şahıs gözüne kestirdiği bir başka ayakkabıyı da çöp kovasına saklayarak çaldıktan sonra apartmanda bulunan çöpleri toplamadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Durumu fark eden apartman sakinleri olayı güvenlik kamerasından izledikten sonra durumu firmaya bildirdi. Temizlik firması çalınan ayakkabıların bedelini ödediği için, apartman sakinleri de şikâyetçi olmadı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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