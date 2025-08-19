Çöplükte çıkan yangın 5 samanlığı küle çevirdi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde çöplükten çıktığı değerlendirilen yangında, 5 ahşap samanlık kullanılmaz hale geldi. Ormana da sıçrayan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu’nun Azdavay ilçesi Maksut köyü Tabaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkların yanında bulunan çöplerin tutuşmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın, 5 samanlığa ve ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Azdavay, Daday, Pınarbaşı, Ağlı ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 5 samanlık kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)