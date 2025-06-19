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Çorlu'da 4 aylık bebeğini pencereden atmaya kalktı! Sebebi ise 'pes' dedirtti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tolgahan T. (38), tartıştığı eşinin evden ayrılmasının ardından 4 aylık oğulları K.A.T.'yi 3'üncü kattan atmaya kalktı. Polisin 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, itfaiye merdiveni ile girilen evde baba etkisiz hale getirildi. Durumu iyi olan bebek kurtarılıp annesine teslim edilirken, baba gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'taki evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.'yi evde bırakarak, annesinin yanına gitti.

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BEBEĞİ KUCAĞINA ALIP AŞAĞI ATMAYA KALKTI!

Duruma sinirlenen Tolgahan T., bebeği kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı.

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Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kucağında bebeğiyle penceredeki Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

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OPERASYONLA KURTARILDI

Eve kapıdan girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.’nin kapının arkasını koltuklarla kapatması sonrası güçlük yaşadı. İtfaiye merdiveni ile pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.'yi ikna çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve girmeyi başaran ekipler, Tolgahan T.'yi etkisiz hale getirip bebeği kurtardı.

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Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Bebeğine kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Tolgahan T., polis merkezine götürüldü.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu fabrika bebek
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