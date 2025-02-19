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  4. Çorlu’da acı olay! Hayata gözlerini yeni açan henüz 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine kaynar su döküldü

Çorlu’da acı olay! Hayata gözlerini yeni açan henüz 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine kaynar su döküldü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 09:58
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olay, görenlerin içini sızlattı. Sobanın üzerinde bulunan kaynar su dolu güğümün devrilmesi sonucu, henüz 4 günlük olan bir bebek ve 2 yaşındaki ablası vücudunda meydana gelen yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Çorlu’da acı olay! Hayata gözlerini yeni açan henüz 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine kaynar su döküldü

Olay, Silahtarağa Mahallesi Fırtına Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soba üzerinde kaynayan su dolu güğüm, henüz bilinmeyen bir sebeple devrilerek Suriye uyruklu 4 günlük bebek ve 2 yaşındaki ablasının üzerine döküldü.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay sonrası 4 günlük bebeğin başında, 2 yaşındaki ablasının da kol ve bacaklarında yanık meydana geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kardeş, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu bebek su kardeş
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