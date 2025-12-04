HABER

Çorlu'da ikinci kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Aynı binada yaklaşık iki buçuk yıl önce de benzer bir acı yaşanmış, balkon kısmından düşen 18 aylık bir bebek, hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Çorlu'da ikinci kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Çorlu'nun Çobançeşme Mahallesi Gökay Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana gelen olayda, E.L.K. isimli bir yaşındaki bebek, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü.

AĞIR YARALANAN BEBEĞE OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bebeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu kritik olan bebek, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yüksekten düşme olayıyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Öte yandan aynı binada yaklaşık iki buçuk yıl önce de benzer bir acı yaşanmış, balkon kısmından düşen 18 aylık bir bebek, hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

