Çorlu'da tamircide korkutan yangın

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak üzerindeki motosiklet, elektrikli bisiklet yedek parça satışı ve tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle dükkana ait üst kat bölümünde alevler yükseldi. Dumanları fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine itfaiye, TREDAŞ, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi hasara yol açtı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır