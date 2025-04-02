Çorlu'da trafik kazası! Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Eski Sanayi girişinde kaza meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda Ergene istikametine seyreden M.Ü. idaresindeki otomobil ile F.T. yönetimindeki hafif ticari araç yol ayrımında çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu R.O., Çorlu itfaiye kaza kırım ekibinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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