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  4. Çorlu'da trafik kazası! Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Çorlu'da trafik kazası! Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

02.04.2025 19:03
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası! Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Eski Sanayi girişinde kaza meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda Ergene istikametine seyreden M.Ü. idaresindeki otomobil ile F.T. yönetimindeki hafif ticari araç yol ayrımında çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu R.O., Çorlu itfaiye kaza kırım ekibinin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorlu
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