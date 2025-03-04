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  4. Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 2 yaralı

Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 2 yaralı

04.03.2025 08:43
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Çorum’da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 2 yaralı

Olay, Mehmet Akif Ersoy 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut H., bıçakla Müslüm A.’yı yaraladı.

Kavgayı ayırmak isteyen Müslüm A.’nın eşi İlknur A. da eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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