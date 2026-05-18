HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çorum’da asayiş uygulaması: 24 gözaltı

Çorum’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 7’si hükümlü 24 kişi yakalandı.

Çorum’da asayiş uygulaması: 24 gözaltı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda 7’si firari hükümlü 24 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında, 1 "kasten öldürme", 3 "hırsızlık", 2 "dolandırıcılık" ve 1 "cinsel istismar" suçundan aranan kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kayıp şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında kayıp başvurusu bulunan 1’i kadın 3 kişinin de yeri tespit edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolda kalma endişesine son veren akü takviye cihazında indirim var!Yolda kalma endişesine son veren akü takviye cihazında indirim var!
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaIğdır’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.