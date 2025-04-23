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Çorum’da baraj doluluğu yüzde 36’ya düştü: Tarımsal sulamaya sınırlama geliyor

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum’da bulunan barajdaki doluluk oranının yüzde 36’ya düştüğünü belirterek, içme suyunda sorun beklenmediğini ancak tarımsal sulamada kısıtlamaya gidileceğini açıkladı.

Çorum’da baraj doluluğu yüzde 36’ya düştü: Tarımsal sulamaya sınırlama geliyor

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, 2025 yılı kamu yatırımları değerlendirilirken, Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu da baraj doluluk oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENEYE GÖRE DOLULUK ORANIMIZ DÜŞÜK"

Vali Çalgan’a toplantıda bilgiler aktaran DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, barajlardaki su seviyelerinin geçen yıla göre ciddi oranda azaldığını söyledi. Yaroğlu, "Barajlardaki doluluk oranına baktığımızda geçen seneye göre doluluk oranımız düşük. Geçen sene yüzde 54 olan doluluk oranımız, bu sene yüzde 36’ya geriledi. Burada özellikle içme suyu noktasında çok büyük bir sıkıntımız yok. Fakat sulama noktasında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyoruz" dedi.

KISITLI SULAMA

Yaroğlu, tarımsal sulamada bu yıl kısıtlamaya gidileceğini belirterek, "Suyumuz yok, kısıtlı sulama yapacağız. Suyla ilgili çok büyük bir problem var. Bu durumla alakalı sözünü veremeyiz ama çiftçimizi mağdur etmemek için planlama ve programı ona göre yapıyoruz. Kısıtlı sulamanın da durumu bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Önceliğin içme suyuna verildiğini ifade eden Yaroğlu, "Bazı sulamalarımızda kısıtlı sulamaya gideceğiz, bazılarında ise belki duruma göre sulama yapamayacağız. O yüzden içme suyu önceliğimiz. Bu sene içme suyunda herhangi bir problem öngörmüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah ciddi bir yağış alırsak, hem sulamada hem de içme suyunda problem yaşamayı düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Çorum baraj doluluk oranı
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