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Çorum'da feci kaza! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çorum’un İskilip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Çorum'da feci kaza! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, İskilip ilçesi Cevizli köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Duran (76) idaresindeki 19 TP 032 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duran’ın cenazesi traktör altından çıkartılarak morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum traktör kaza
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