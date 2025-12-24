HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çorum’da halk ekmeğe zam yok

Çorum’da fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 15 TL’ye yükselirken, Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nde üretilen 210 gram ekmek 10 TL’den satılmaya devam edecek.

Çorum’da halk ekmeğe zam yok

Çorum Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından alınan kararla birlikte, şehir genelinde fırınlarda satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 23 Aralık itibarıyla 15 TL oldu. Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise vatandaşın bütçesini korumaya devam ediyor. Halk Ekmek’te ekmek fiyatlarına herhangi bir artış yapılmazken, 210 gram ekmek 10 TL’den satılıyor. Ayrıca Çorum Belediyesi’nin sosyal destek uygulamaları da devam ediyor. Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ekmekler, 7,5 TL’den temin ediliyor. Çorum Belediyesi, güvenli, kaliteli ve hesaplı ekmek anlayışıyla üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta akan trafikte hayrete düşüren görüntüEsenyurt'ta akan trafikte hayrete düşüren görüntü
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttıPaspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.