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Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Alaca ilçesi Zile Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan S.T. idaresindeki otomobil ile S.U. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada N.U., S. A., A. E., H. T. ve S. T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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