Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ortaköy yolu ile Karaca köy yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Murathan Yücesoy idaresindeki 19 ABL 594 plakalı otomobil ile Özcan Bolat yönetimindeki 35 BFT 590 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Dilek Atılgan, Emine Bolat, Zehra Bolat ve Rıza Bolat, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır