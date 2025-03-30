Çorum'da iki otomobilin çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden sola dönüş yapmak isteyen Yasin T. (20) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Furkan İ. (24) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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