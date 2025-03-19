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  4. Çorum'da kahvehane saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi! 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum'da kahvehane saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi! 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 08:54
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Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi vurulmuş, bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından hastanede tedavi gören bir yaralı daha, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Çorum'da kahvehane saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi! 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 6 Mart Çarşamba günü, Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel'e tüfekle ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden, bindiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Salih Sarıçam, Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan H.C.S. tutuklandı.

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12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Salih Sarıçam, 12 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sarıçam'ın iftar dan sonra çay içmek için kahvehaneye gittiği, olay sırasında kurşunun omuriliğine isabet ettiği öğrenildi.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan, dün olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde saldırganın tüfekle husumetlisinin bulunduğu masaya ateş açtığı görüyor. Bu sırada farklı bir masada arkadaşı ile sohbet eden Salih Sarıçam da vuruluyor. Başka bir vatandaş ise ayağından vuruluyor. Sarıçam'ın vurulduğunu fark eden arkadaşı müdahale etmeye çalışıyor.

(İHA)

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Çorum hayatını kaybetti kahvehane
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