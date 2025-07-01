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Çorum’da kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum’da kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı

Kaza, Zile-Alaca karayolu Çöplü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (35) yönetimindeki 19 ADS 046 plakalı Volkswagen marka otomobil, tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada, Zile’den Alaca istikametine seyir halinde olan S.A.T. (30) idaresindeki 06 AAE 07 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 19 ADS 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan K.E.D. (13) ve A.D. (33) yaralandı.

Çorum’da kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 yaralı 1

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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