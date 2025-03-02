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  4. Çorum'da korkutan görüntü! Vatandaşlar tahliye edildi

Çorum'da korkutan görüntü! Vatandaşlar tahliye edildi

02.03.2025 09:29
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Çorum'da giriş katı alevlere teslim olan 3 katlı bir apartmandaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da korkutan görüntü! Vatandaşlar tahliye edildi

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın giriş katını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binadaki vatandaşlar, balkonlardan çıkartılarak merdiven yardımıyla tahliye edildi. Binada yaşayan 6 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışmasını sürdürürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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