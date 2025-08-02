Çorum’da kuaför salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı.

KURŞUNLAR VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Kurşunların vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından Muhammet Ö., suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır