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Çorum’da kuaför salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum'da bir şahıs, husumetli olduğu şahsı kuaför salonunda silahla vurarak yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Çorum’da kuaför salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför salonunda bekleyen Samet Y.'ye, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö. tarafından silahla ateş açıldı.

Çorum’da kuaför salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı 1

KURŞUNLAR VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Kurşunların vücuduna isabet ettiği Samet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Samet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum’da kuaför salonunda silahlı saldırı: 1 yaralı 2

Polis ekipleri tarafından Muhammet Ö., suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför Çorum silahlı saldırı
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