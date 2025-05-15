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Çorum'da mayıs ayında kar yağdı

Çorum'un İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Çorum'da mayıs ayında kar yağdı

İskilip'in yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinde kar yağdı. Yağış nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Sorgun köyü mevkisinde çalışan orman işçileri de mayıs ayında yağan karı cep telefonları ile görüntüledi. (DHA)

Çorum'da mayısta kar yağışı - Genel - Çorum - Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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