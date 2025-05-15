Çorum'da mayıs ayında kar yağdı

Çorum'un İskilip ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
15.05.2025 09:39
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İskilip'in yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinde kar yağdı. Yağış nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Sorgun köyü mevkisinde çalışan orman işçileri de mayıs ayında yağan karı cep telefonları ile görüntüledi. (DHA)
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