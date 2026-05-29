Çorum'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza, Alaca-Yozgat karayolu Sincan köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E. idaresindeki 50 ABF 652 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.C.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır