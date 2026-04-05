Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Çorum'da bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

C.T, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde aracına bindiği sırada aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen M.A.B, K.B. ve S.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde aracıyla Göğüs Hastalıkları Hastanesi önüne gelen C.T, burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çorum silahlı saldırı
