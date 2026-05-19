Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Gaziantep- Nizip otoyolunda bulunan Fıstık Hali’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık haline doğru yolun karşısına geçmek isteyen Hayri Çalışkan’ın (70) idaresindeki motosiklet ile Birecik istikametinden Gaziantep istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AST 334 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çalışkan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çalışkan’ı hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

