HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Çorum'da bir iş yerinde, iş yeri sahibinin bildirmesiyle, son kullanma tarihi geçmiş, 4 bin 200 adet şişe şalgam, imha edildi. Ekipler, vatandaşın güvenli gıdaya erişimi için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir iş yeri sahibi, deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için Çorum Belediyesine başvurdu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, depodaki 4 bin 200 şişe şalgamı teslim alarak uygun bölgede imha etti.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

egr

Denetimlerin ardından esnafın artık daha duyarlı davrandığını belirten Göyhan şu sözleri kullandı:

İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimler ve ağır yaptırım cezaları esnafımızı ve iş yeri sorumlularımızı daha dikkatli davranmaya sevk etti. Bir iş yeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti.

Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'den, o ülke için Schengen hazırlığı...AB'den, o ülke için Schengen hazırlığı...
ABD göçmenlik yargıcından 'Rümeysa Öztürk' hamlesiABD göçmenlik yargıcından 'Rümeysa Öztürk' hamlesi

Anahtar Kelimeler:
şalgam Çorum denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Cem Küçük'ün '1 milyon lira aldı' iddiasına o isimden çarpıcı hamle! "Kendisi babam yaşında..."

Özgür Özel'e ateş püskürdü! "Saklanacak yer ararsınız"

Özgür Özel'e ateş püskürdü! "Saklanacak yer ararsınız"

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

Ev, araç... Kredi çekecekler merak ediyordu! Uzman isim açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.