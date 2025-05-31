Çorum’da son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran market kapatıldı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, marketlere yönelik son tüketim tarihi geçmiş ürün ve reyon kasa arası fiyat farkı kontrollerini sürdürmeye devam ediyor.

Son tüketim tarihi geçmiş ürün bulundurduğu için ikinci kez cezai işlem uygulanan zincir market şubesine 1 gün sürüyle kapatma cezası verdi. Geçtiğimiz haftalarda 3 marketi daha kapatan ekipler, hafta içerisine yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün satan, reyon ile kasa arasında fiyat farklılığı tespit edilen zincir marketlerin yanı sıra yerel marketlere de cezai işlemler uyguladı. Sabah saatlerinde zincir market şubesine giden ekipler marketi mühürledi. Market camına ise "Bu market son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süre ile kapatılmıştır" yazılı afiş astı.

(İHA)