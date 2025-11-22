Çorum'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Çorum-Amasya karayolu Elvan Çelebi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yurdagül D. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.