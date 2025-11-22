HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum'da trafik kazası! Yaralılar var

Çorum’da otomobilin bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Çorum-Amasya karayolu Elvan Çelebi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yurdagül D. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 adet kaçak silah ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı7 adet kaçak silah ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
Iğdır’da silahlı kavga: 1 ölüIğdır’da silahlı kavga: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler...

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.