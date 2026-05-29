Çorum'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü mevkisinde meydana geldi. Zile istikametine seyir halindeki Aynur S. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Murat C. idaresindeki otomobille çarpıştı.

YARALILAR VAR

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Aynur S. ile Murat C. ve otomobillerde yolcu konumunda bulunan Seyhan S., Zeki S., Neşe Ç. ile Hatice N.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır