TCG Fatih İstanbul'da ziyarete açıldı

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih-Fırkateyni, Sarayburnu Limanı'nda ziyaretine açıldı. Çok sayıda aile gün boyu gemiye yoğun ilgi gösterdi.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 1988 yılında hizmete giren TCG Fatih Fırkateyni, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı. Aileler bugüne kadar çok sayıda görev ve tatbikatta yer alan gemiye yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler gemiyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirirken görev alanları ve teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.

'ÇOK GÜZEL ORGANİZE ETMİŞLER'

Gemiyi gezmeye gelen Bilgi Altınalev, “Biz Almanya'dan geldik tatil için. Karşı tarafta dolaşıyorduk, gemiyi gördük. Bir bakalım dedik, oğlum çok istedi. Geldik ziyaret için ve muhteşem. Çok güzel organize etmişler. Sıra çoktu ama girebildik. Bize helikopteri biraz anlattılar. İçeride video var ve güzel organize etmişler, gemileri anlattılar" dedi.

'GURUR VERİCİ'

Ziyarete gelen Ramazan Çolak, “Gezmeye geldim, ben yurt dışındaydım. Bugün de tesadüfen arkadaşla bir gelelim dedik, duyduk. Bilgiler aldık. Mükemmel bir şey, gurur verici, ne diyeyim. Ben motor hakkında biraz bilgiler sordum çünkü motor parçalarını yapan birisiyim. Bizim elimizden geçiyor. Silahları tanıttılar, güzeldi, bayağı kalabalık. İki saattir buradayız. Şu an çıkmayı bekliyoruz" dedi.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Gemiyi gezmeye gelen İrfan Yener, “Çok güzel buldum, ilk defa geldim, ilk defa görüyorum. Dört dörtlük, çok güzel olmuş. Allah devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin. Gerçekten de düşmanlarımız korksun. Sağ olsunlar, hep ilgileniyorlar. Her yerde tane tane anlatıyorlar. Vatandaşı bilgilendiriyorlar. Tabii aşağıda biraz sitem ettik, çok bekledik diye ama içeri girince anladım. Gerçekten de değdi beklememize. Çok güzel. Söyleyecek hiçbir şey yok. Tek kelimeyle mükemmel" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

