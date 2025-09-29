Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 346 sentetik ecza hapı, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır