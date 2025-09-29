HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 346 sentetik ecza hapı, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıAntalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutuklandıKırşehir'de anne ve babasını öldürüp 2 akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Çorum uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.