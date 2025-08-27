Çorum'da virajı alamayan otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaza, Alaca-Küre kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küre yönüne seyreden Erdi Ç. yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf Ç., Ladigar S., Esmanur S. ve Elvan Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

