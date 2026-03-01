HABER

Çorum'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinde tek başına yaşayan Sultan Köylü'den (62) bir süre haber alamayan çocukları, durumu köydeki vatandaşlara bildirdi. Eve giden vatandaşlar, kapının açılmaması üzerine endişelenerek mutfağın camından içeri girdi. Yaşlı kadını hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çorum da yaşlı kadın evinde ölü bulundu 1

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerine yapılan kontrolde, Köylü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çorum da yaşlı kadın evinde ölü bulundu 2

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından, Köylü'nün cenazesi, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
vefat Çorum yaşlı kadın
