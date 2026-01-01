HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorum'da yılbaşı denetimi: 4 gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde yılbaşı gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını sürdüren asayiş ekipleri, iki ayrı araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da yılbaşı denetimi: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe genelinde "huzur ve güven" uygulamalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede gerçekleştirilen uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan iki ayrı araçta detaylı arama yapıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki araçta yapılan aramalarda 18.68 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet düzenek ve 20 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.B., Y.K., Y.H. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman’da kar nedeniyle iş yerlerin sundurması çöktüBatman’da kar nedeniyle iş yerlerin sundurması çöktü
Dicle’de kar yağışı hayatı olumsuz etkilediDicle’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.