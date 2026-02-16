Isparta’da şiddetli fırtına cami külahını yerinden söktü

Isparta’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde etkisini artıran rüzgâr nedeniyle Ayazmana Halıkent Mahallesi’nde bulunan bir caminin minaresinin külah kısmı büyük bir gürültüyle savrularak çevreye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak külahın düşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Muhtemel risklere karşı bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken hasar tespit çalışmalarına başlandı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşlara kuvvetli rüzgâr uyarısı

Yetkililer, kent genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle çatı, tabela ve yüksek yapıların bulunduğu bölgelerde tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır