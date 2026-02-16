HABER

Isparta’da şiddetli fırtına cami külahını yerinden söktü

Isparta’da gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgâr bir caminin minaresinin külahını yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Isparta’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde etkisini artıran rüzgâr nedeniyle Ayazmana Halıkent Mahallesi’nde bulunan bir caminin minaresinin külah kısmı büyük bir gürültüyle savrularak çevreye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak külahın düşmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Muhtemel risklere karşı bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken hasar tespit çalışmalarına başlandı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşlara kuvvetli rüzgâr uyarısı
Yetkililer, kent genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle çatı, tabela ve yüksek yapıların bulunduğu bölgelerde tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Isparta
