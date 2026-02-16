Bu besinler ağız yaralarına neden oluyor! Aft nedir, nasıl geçer?

Aftlar genellikle yuvarlak ya da oval şekilli, ağrılı ağız yaralarıdır. En sık nedeni; yanağın içini ısırma, sert yiyeceklerin sürtünmesi gibi küçük travmalardır.
Bununla birlikte:
Ancak uzmanlara göre en yaygın tetikleyici stres. Stresin vücutta iltihaplanmayı artırdığı, bunun da ağız içindeki hassas dokuları etkileyerek aft oluşumunu kolaylaştırdığı belirtildi.
Araştırmalar;
Et, yumurta, deniz ürünleri ve süt ürünleri tüketmeyen kişilerde bu eksikliklerin görülme riski artabilir. Ancak uzmanlar, vegan veya vejetaryen beslenmenin doğru planlandığında sağlıklı bir şekilde sürdürülebileceğini vurguladı.
Riskleri azaltmak için öneriler:
Alkol, gazlı içecekler ve turunçgillerin aftı kötüleştirdiği biliniyor. Asitli yiyecek ve içecekler ağız içindeki pH dengesini bozarak koruyucu tabakaya zarar veriyor.
Ancak daha az bilinen tetikleyiciler de var:
Çilek
Domates
Baharatlı yiyecekler
Tuzlu ve aşırı baharatlı atıştırmalıklar
Bu besinler ağız içindeki hassas mukozayı tahriş ederek aft oluşumunu kolaylaştırabiliyor. Uzmanlar ayrıca sert, gevrek veya keskin dokulu yiyeceklerden uzak durulmasını önerdi. Özellikle aft varken kabuklu ekmek, cips veya sert kuruyemişler ciddi ağrıya yol açabilir.
Bitki açısından zengin bir diyet uygulayan kişilerde aftın tekrarlama oranının daha düşük olduğu belirtildi.
Bazı probiyotiklerin iyileşme sürecini hızlandırabileceğine dair bulgular olsa da, bu konuda daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç var.
Düzenli diş ipi kullanımı ve rutin diş hekimi kontrolleri aft riskini azaltabiliyor. Uzmanlar ayrıca diş macunu seçimine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Köpürmeyi sağlayan sodyum lauril sülfat (SLS) içeren macunlar ağız içini tahriş edebiliyor. Yapılan bir araştırma, SLS içermeyen diş macunlarının aft sayısını ve ağrısını azaltabildiğini ortaya koydu.
Çoğu aft 7–10 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor.
Ancak şu durumlarda mutlaka doktora başvurulmalı:
Yara 1 santimetreden büyükse
İki haftadan uzun sürüyorsa
Ateş, karın ağrısı veya eklem ağrısı eşlik ediyorsa
Sık sık tekrarlıyorsa
Bu durumlarda altta yatan vitamin eksikliği veya başka bir sağlık sorunu olup olmadığını anlamak için kan testi gerekebilir.
