HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tarihi çarşıda Ramazan yoğunluğu

Şanlıurfa’da Ramazan alışverişi dolayısıyla tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk yaşandı.İslam alemi için önemli aylardan biri olan ve vatandaşların oruç tutarak ibadet ettiği Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.

Tarihi çarşıda Ramazan yoğunluğu

Şanlıurfa’da Ramazan alışverişi dolayısıyla tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk yaşandı.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan ve vatandaşların oruç tutarak ibadet ettiği Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Ramazan alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Hurma, kuru üzüm, kayısı gibi çeşitli gıda ürünleri alan vatandaşlar, Ramazan ayının barış, kardeşlik ve yardımlaşma duyguları içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Tarihi çarşıda Ramazan yoğunluğu 1

"HURMA FİYATLARI GEÇEN YILA GÖRE ÇOK UCUZ"

Hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını süsleyen esnaf, yoğunluk nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Esnaf Ömer Seyis, "2-3 gündür işlerimizde yoğunluk başladı. Ramazanın gelmesiyle birlikte hurma ve meyan kökü satışlarımızda hareketlilik yaşanıyor. Hurma fiyatları geçen yıla göre çok ucuz. Geçen yıl 400-450 liraya sattığımız hurmayı bu yıl 360 liraya satıyoruz. Hurma fiyatlarımız 100 liradan başlıyor 360 liraya kadar devam ediyor" dedi.
Alışveriş yapan vatandaşlar da Ramazan ayı dolayısıyla alışveriş yaptıklarını belirterek, Ramazan’ın hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi başladı! 5 gün sürecek, pek çok ismin katılması bekleniyor2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi başladı! 5 gün sürecek, pek çok ismin katılması bekleniyor
Kadınlar hasta ve geç, erkekler ise sağlıklı ve erken ölüyorKadınlar hasta ve geç, erkekler ise sağlıklı ve erken ölüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hurma Şanlıurfa ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.