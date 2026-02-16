Tarihi çarşıda Ramazan yoğunluğu

Şanlıurfa’da Ramazan alışverişi dolayısıyla tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk yaşandı.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan ve vatandaşların oruç tutarak ibadet ettiği Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Ramazan alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Hurma, kuru üzüm, kayısı gibi çeşitli gıda ürünleri alan vatandaşlar, Ramazan ayının barış, kardeşlik ve yardımlaşma duyguları içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

"HURMA FİYATLARI GEÇEN YILA GÖRE ÇOK UCUZ"

Hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını süsleyen esnaf, yoğunluk nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Esnaf Ömer Seyis, "2-3 gündür işlerimizde yoğunluk başladı. Ramazanın gelmesiyle birlikte hurma ve meyan kökü satışlarımızda hareketlilik yaşanıyor. Hurma fiyatları geçen yıla göre çok ucuz. Geçen yıl 400-450 liraya sattığımız hurmayı bu yıl 360 liraya satıyoruz. Hurma fiyatlarımız 100 liradan başlıyor 360 liraya kadar devam ediyor" dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlar da Ramazan ayı dolayısıyla alışveriş yaptıklarını belirterek, Ramazan’ın hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır