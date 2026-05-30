Çorum’da yollarda bayram dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla tatil sürecini memleketlerinde ve çeşitli tatil beldelerinde tamamlayan vatandaşlar, bayramın son gününde dönüş için yola çıktı.

ÇORUM'DA BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ

Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'ne Çorum'da da yollarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Çorum il merkezindeki güzergahlar, D100 Karayolu Osmancık ve Alaca ilçesindeki Zile-Ankara yolu güzergahında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Çorum'da yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kentte, trafik ekipleri ise kazaların önlenmesi ve trafik akışının rahatlatılması için denetimlerini sürdürüyor.

"DİKKATLİ VE YAVAŞ GİTMEK LAZIM"

Ailesiyle birlikte Samsun’un Çarşamba ilçesinden Ankara’ya giden Ferhat Yılmaz Özhan, "Samsun'dan Ankara’ya gidiyorduk. Çok fazla trafik vardı. Dikkatli ve yavaş gitmek lazım. Ayrıca kurallara da uymamız gerekiyor" dedi.

