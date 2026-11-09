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Çorum’da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Çorum’da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çorum’da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Çorum-Merzifon kara yolu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.Ç. idaresindeki kamyon, Y.A. yönetimindeki otomobil, H.G. yönetimindeki minibüs ile M.Ç. idaresindeki 0 özel halk minibüsü çarpıştı. Kazada Y.A, H.G. ve M.Ç. isimli sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.A., M.C., O.C., N.Ö. ve S.A.B. yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından korkarak kaçıp yol kenarındaki arazide saklandığı öğrenilen kamyon sürücüsü M.G.Ç., jandarma ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Çorum’da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var 3

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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